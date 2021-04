Der erst vor kurzem im Amt bestätigte Präsident des Tschad, Idriss Déby Itno, ist bei Kämpfen gegen Rebellen verletzt worden und an diesen Verletzungen gestorben. Die Kämpfe hätten am Wochenende im Norden des Landes stattgefunden, hieß es in einer am Dienstag im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung der Streitkräfte. Déby habe am Wochenende Regierungstruppen im Norden des Landes im Kampf gegen Aufständische kommandiert. Dabei sei er verwundet worden und diesen Verletzungen erlegen. Déby war 1990 durch einen Putsch an die Macht gekommen und regierte seitdem das zentralafrikanische Land, das zu den ärmsten Ländern der Welt gehört.

Erst am Montag hatte die Wahlkommission des Landes bekanntgegeben, dass der 68-Jährige mit fast 80 Prozent der Stimmen als Präsident wiedergewählt wurde. Er hatte offiziell zwar mehrere Gegenkandidaten, die im Wahlkampf aber weitgehend unsichtbar blieben. Proteste wurden im Tschad schon seit Monaten verboten und von der Polizei unterbunden.