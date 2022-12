Die Eulen Ludwigshafen haben sich im letzten Saisonspiel des Jahres zu einem 35:32 (19:18)-Sieg gegen den Tabellenletzten Wölfe Würzburg gezittert. Lange Zeit stand das muntere Spiel auf des Messers Schneide. Erst in der Schlussphase setzten sich die Ludwigshafener ab. Damit beenden die Eulen das Jahr 2022 auf dem zweiten Tabellenplatz. Es ist ein versöhnliches Ende für ein turbulentes Jahr. Der Beinahe-Abstieg in der vorigen Saison wurde gerade noch verhindert. Dann starteten die Eulen holprig in die neue Runde. Eine Siegesserie von acht Partien ohne Niederlage spülte das Team in die Tabellenspitze. Bester Werfer gegen Würzburg war Linksaußen Lion Zacharias mit neun Toren. „Das ist eine schöne Momentaufnahme“, sagte Zacharias, der nun auf 59 Tore nach der Hinrunde kam.