Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich zu Beginn des Jahres trotz der anhaltenden Konjunkturschwäche stabil gezeigt: Wie „jahreszeitlich üblich“ stieg die Arbeitslosigkeit im Januar an, und zwar um 169.000 im Monatsvergleich auf 2,805 Millionen, wie die Bundesarbeitsagentur (BA) in Nürnberg am Mittwoch mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg verglichen mit Dezember um 0,4 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent.

AUch in Rheinland-Pfalz ist die Anzahl der Arbeitslosen gestiegen. Im Januar waren 121.200 Frauen und Männer ohne Job, 8100 oder 7,2 Prozent mehr als im Vormonat Dezember, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag im Januar bei 5,4 Prozent nach 5,0 Prozent im Dezember.

Der Anstieg fiel damit in diesem Jahr geringer aus als üblich. „Auch die Beschäftigung und Arbeitskräftenachfrage zeigen sich konstant, sodass sich der Arbeitsmarkt zu Jahresbeginn trotz der anhaltenden Wirtschaftsschwäche stabil zeigt“, erklärte BA-Chefin Andrea Nahles zu den Arbeitslosenzahlen.