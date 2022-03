Der Krieg in der Ukraine hat bisher noch keine Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz. Diese seien noch nicht erkennbar, sagte am Donnerstag Heidrun Schulz, die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit (BA). Im März gab es in Rheinland-Pfalz 247 als arbeitslos gemeldete Personen aus der Ukraine – weniger als im Januar und Februar, also vor Kriegsbeginn. Die Lage werde aber in „ein, zwei Monaten“ anders aussehen, prognostizierte Schulz. Bei den Arbeitsagenturen bereitet man sich darauf vor, dass im Zusammenhang mit dem Krieg und dessen – wirtschaftlichen wie auch humanitären – Folgen Themen wie Kurzarbeit aufgrund gestörter Lieferketten und Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt in naher Zukunft eine größere Rolle spielen werden.