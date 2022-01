Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im zweiten Corona-Jahr nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) insgesamt positiv entwickelt. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sanken 2021 im Jahresdurchschnitt „merklich“, wie die BA am Dienstag in Nürnberg mitteilte. So reduzierte sich die Anzahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um 82.000 auf 2,613 Millionen. Die Arbeitslosenquote verringerte im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. „Alles in allem war die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Verlauf des Jahres 2021 gut“, erklärte BA-Chef Detlef Scheele.

Die Anzahl der Arbeitslosen erhöhte sich im Dezember gegenüber dem Vormonat leicht und stieg um 12.000 auf 2,33 Millionen. Saisonbereinigt nahm sie um 23.000 ab. Verglichen mit dem Dezember des vorigen Jahres war sie um 378.000 niedriger.

Auch in Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosigkeit im Dezember leicht gestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken waren 98.500 Frauen und Männer arbeitslos, das waren 900 Menschen oder 0,9 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Stichtag der Erhebung für die Arbeitsmarktdaten war der 13. Dezember.