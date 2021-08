Die Anzahl der Arbeitslosen in Deutschland ist trotz der Sommerpause im August leicht um 12.000 gesunken. Damit waren 2,578 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos gemeldet, wie die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag mitteilte. Gegenüber dem August vergangenen Jahres lag die Arbeitslosenzahl um 377.000 niedriger. Die Arbeitslosenquote betrug 5,6 Prozent. Üblich ist im August ein Anstieg der Arbeitslosenzahl. Auch im Juli war die Zahl der Jobsuchenden anders als für die Ferienzeit üblich zurückgegangen.

Die Arbeitslosigkeit und die Anzeigen für Kurzarbeit sind in Rheinland-Pfalz ebenfalls im August leicht zurückgegangen. Rund 110.400 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet, wie die Agentur mitteilte. Das waren 700 Personen oder 0,6 Prozent weniger als im Juli und 19.200 Menschen oder 14,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.