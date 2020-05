Nicht nur bundesweit, auch auf dem rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt zeigen sich die Auswirkungen der Corona-Krise deutlich. Laut der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit ist die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer sowie die Anzeigen für Kurzarbeit im April deutlich gestiegen.

Nach Angaben der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland waren im April 117.400 Menschen arbeitslos, 14.700 mehr als vier Wochen zuvor. Das entspricht einem Anstieg um 14,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote, die sich auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen berechnet, lag demnach in diesem Monat bei 5,2 Prozent, im März waren es noch 4,6 Prozent. Im April 2019 lag die Arbeitslosenquote bei 4,3 Prozent.

„Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise haben den rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt vollständig verändert. Die sonst übliche Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt ist in diesem Jahr kein Thema. Mehr Anzeigen für Kurzarbeit und Arbeitslosmeldungen dominieren derzeit das Geschehen“, so Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland. Dass die Kurzarbeit in diesem Umfang in Anspruch genommen wird, bewertete Schulz unter diesen Umständen als positiv.

Laut der Bundesagentur für Arbeit meldeten sich in Rheinland-Pfalz in den letzten vier Wochen 15.000 Frauen und Männer nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos. Dies waren 5400 oder 57 Prozent mehr als im März. Viele Arbeitslosmeldungen kamen aus einer vorherigen Beschäftigung in der Zeitarbeit, dem Handel, der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, dem Gastgewerbe sowie dem Bereich Verkehr und Lagerei.

Gleichzeitig konnten 6100 Personen aus der Arbeitslosigkeit wieder eine Stelle antreten. Im Vergleich zum Monat März war dies ein Rückgang um 3500 oder 36,3 Prozent.

Bislang haben in Rheinland-Pfalz 36.000 Betriebe Kurzarbeit für rund 402.000 Beschäftigte angezeigt. Dabei geht es jedoch um eine grundsätzliche Genehmigung für die nächsten Monate. Erst nach drei Monaten kann festgestellt werden, in welchem Umfang tatsächlich kurzgearbeitet wurde. Die überwiegende Anzahl der Anfragen kam aus der Gastronomie, dem Gesundheitswesen, dem Einzelhandel, den sonstigen persönlichen Dienstleistungen, zu denen beispielsweise Friseursalons, Kosmetiksalons, und Solarien zählen, dem Handel mit Kraftfahrzeugen sowie der Reparatur von Kfz und dem Großhandel.