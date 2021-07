Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat sich in Rheinland-Pfalz zuletzt deutlich verstärkt. Das geht aus dem regionalen Stellenindex (BA-X regional) hervor, den die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch veröffentlichte. Demnach machte der Index im Juli einen deutlichen Sprung nach oben und lag mit 131 Punkten acht Punkte über dem Vormonatswert. Dieses Niveau hatte er zuletzt im August 2019, also vor Ausbruch der Pandemie, erreicht. Den Vorjahreswert übertrifft der BA-X um 36 Punkte.

Die meisten offenen Arbeitsstellen waren laut Arbeitsagentur in der Zeitarbeit, im Handel, im Verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Baugewerbe gemeldet. Beim BA-X handelt es sich um einen monatlich für Bund und ausgewählte Länder veröffentlichten Stellenindex.

