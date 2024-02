Teilzeitjobs bringen Menschen in Arbeit, die anders gar nicht arbeiten könnten. Teilzeitarbeit kostet den Staat und die Sozialsysteme aber auch viel Geld. Die Steuerprogression sorgt dafür, dass Teilzeitbeschäftigte im Verhältnis mehr Netto in der Tasche haben als Vollzeitbeschäftigte. Wer in Teilzeit arbeitet, zahlt auch weniger in die Kranken- und Pflegeversicherung ein, ist aber voll versichert. Sozialexperten fordern daher Reformen. Heidrun Schulz würde zunächst aber an einer anderen Stelle ansetzen. Die Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Rheinland-Pfalz-Saarland in Saarbrücken sagte im Interview mit der RHEINPFALZ am SONNTAG: „Ich würde an erster Stelle prüfen, ob Minijobs auf Dauer in solchem Ausmaß haltbar sind: ein Beschäftigungssystem, das im Grunde wenig zu den Versicherungssystemen beiträgt. Ich würde dann aber auch schauen, dass ich in Pflege- und Kinderbetreuungsfragen mehr Sicherheit biete, um alle, die arbeiten wollen, auf dem Arbeitsmarkt mit an Bord zu haben.“

Schulz wirbt für einen neuen Blick auf variable Arbeitszeitmodelle, die das ganze Erwerbsleben berücksichtigen und sich im Verlauf immer wieder verändern. Und sie warnt: „Wir sind mitten in einem sehr großen Wandel. Wir dürfen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung nicht mehr als Gegenparts betrachten.“

Wie sich die Expertin die Arbeit der Zukunft vorstellt, wo Männer noch besser werden können und warum sich auf dem Arbeitsmarkt kurzfristige Vorteile am Ende häufig als Nachteile entpuppen, lesen sie hier: Interview: Immer mehr Teilzeitarbeit trotz Fachkräftemangels – Kann das gutgehen?