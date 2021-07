Im seit drei Wochen andauernden Streik der Fahrer im privaten Busgewerbe von Rheinland-Pfalz haben die Arbeitgeber einen Gegenvorschlag gemacht: Sie lehnen das Verdi-Angebot einer Schlichtung zwar nicht grundsätzlich ab, halten aber ein solches Verfahren für verfrüht, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Arbeitgeberverbandes VAV hervorgeht. Der Grund: An einer Schlichtung nehmen lediglich die Tarifparteien teil.

Alle Beteiligten sollen an einen Tisch

Bevor aber in eine Schlichtung eingetreten werden kann, müssen erst einmal die Rahmenbedingungen abgeklärt werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Das von den Grünen geführte Mobilitätsministerium hülle sich nach wie vor über die konkrete Refinanzierung eines Tarifabschlusses in Schweigen. Deshalb müssten zuerst in einem Mediationsverfahren alle Beteiligten an einen Tisch, um in einem ergebnisoffenen Austausch zu klären, was finanzierbar ist. Zu den Beteiligten zählen aus Sicht von VAV außer den Tarifparteien Vertreter der Landesregierung sowie der Städte und Landkreise als Träger der Verkehrsverbünde.