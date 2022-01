Dietmar Schäfers, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Baugewerkschaft IG BAU und derzeit Vizepräsident der Bau- und Holzarbeiter Internationale (BHI), ist dagegen, die im November beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu boykottieren. „Ein Boykott hilft den Wanderarbeitern nicht“, sagte Schäfers im Interview mit der RHEINPFALZ. Kritiker beklagen generell die Menschenrechtslage in Katar und halten die Bedingungen, unter denen vor allem ausländische Wanderarbeiter auf den WM-Baustellen arbeiten müssen, für unzumutbar.

Internationale Inspektionen möglich

Schäfers war in den vergangenen Jahren mehrfach vor Ort in Katar. Bei einem Boykott sei „zu befürchten, dass die leichten Reformen, die bisher gemacht wurden, zurückgedreht werden“, begründete er seine Haltung. Zu den Fortschritten, die bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen in dem Emirat erreicht worden seien, zählt Schäfers die Möglichkeit, auf den WM-Baustellen internationale Inspektionen durchführen zu können. Das biete auch die Gelegenheit, direkt mit den Bauarbeitern zu sprechen. „Und die sagen uns: Seit wir uns drum kümmern, ist ihre Situation besser geworden, die sehen schon einen Fortschritt.“ Eines der Probleme in Katar sieht Schäfers darin, dass zwar „gute Gesetze gemacht“ worden seien. Diese müssten aber sehr viel stärker kontrolliert werden.

Die BHI ist ein Dachverband, dem in 127 Ländern 351 Mitgliedsgewerkschaften mit insgesamt zwölf Millionen Mitgliedern angehören. Ein Ziel der BHI ist es, Arbeitnehmerrechte zu fördern und zu stärken.