Ein Arbeiter ist am Samstagnachmittag in Malschberg (Rhein-Neckar-Kreis) laut Polizei auf einer privaten Baustelle in einer Grube verschüttet worden. Wie die Polizei am Sonntag weiter berichtete, hatten zwei Mitarbeiter einer Firma eine circa drei Meter tiefe Grube ausgehoben. Als einer der beiden ind er Grube stand, gab die umliegende Erde nach. Lediglich Brust und Kopf des Verschütteten seien noch frei gewesen. Er konnte noch um Hilfe rufen. Der Hausbesitzer verständigte Rettungsdienst und Feuerwehr, die den Mann befreiten. Weil nicht klar war, wie schwer der Mann verletzt ist, wurde er mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es habe zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr bestanden, so die Polizei.