Schwere, möglicherweise sogar lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Freitagmittag ein 57-jähriger Arbeiter in der Karlsruher Waldstadt, als er unbedacht auf die Straßenbahngleise trat und dabei von einer Straßenbahn erfasst wurde. Laut Mitteilung der Polizei war der 57-Jährige in Grünpflegearbeiten auf einem öffentlichem Gelände an der Haltestelle „Jägerhaus“ vertieft. Als er hierbei aus dem Dickicht heraus und auf die Gleise trat, übersah er offenbar die herannahende Straßenbahn der Linie 4 und wurde von dieser erfasst.

Den Beamten zufolge erlitt der Mann durch die Wucht des Aufpralls schwere Verletzungen. Eine Lebensgefahr konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Der betroffene Streckenabschnitt war für den Straßenbahnverkehr bis etwa 12.45 Uhr gesperrt, wodurch es zu Verzögerungen kam. An der Straßenbahn entstand geringer Sachschaden.