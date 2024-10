Es gibt Gebäude, die sind ein Hingucker, weil sie so ganz anders sind als das, was man kennt. Dazu gehört das Solarhaus in Lachen-Speyerdorf. Die Kuppel wird überspannt von einer Folie, die auch an der Allianz Arena in München verwendet wird und dafür sorgt, dass man einen Großteil des Jahres auch „draußen“ arbeiten kann.

Mehr über das Solarhaus und seine besondere Klimafreundlichkeit lesen Sie hier.