Autofahrer in der Südwestpfalz müssen sich auch in der kommenden Woche auf erhebliche Verkehrseinschränkungen einstellen. Der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern hat mitgeteilt, dass die B10 vom vom 20. bis 24. Juli in Fahrtrichtung Zweibrücken ab der Abfahrt B270 Waldfischbach-Burgalben tagsüber von 8.30 bis 18 Uhr für den Verkehr voll gesperrt wird. Zuvor war die Bundesstraße schon von Mittwoch bis Freitag gesperrt gewesen. Dieser Schritt ist laut der Verkehrsbehörde notwendig, um die vorhandenen Nischen in der Tunnelröhre des Fehrbachtunnels mit Türen zu versehen. Außerdem werde eine Übersteighilfe im Bereich der Notrufsäule vor der Tunneleinfahrt montiert. Die Umleitung erfolgt über die B270 in Richtung Biebermühle – L 477 – A 8.