Die dritte und letzte Bauphase der Erneuerung des Autobahnkreuzes Landstuhl hat begonnen, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Damit verbunden ist eine Sperrung der Überleitung von der A62 in Richtung Pirmasens auf die A6 nach Saarbrücken. Der Verkehr wird am Autobahnkreuz auf die A6 in Richtung Mannheim geführt und an der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach in Richtung Saarbrücken zurückgeleitet. Vorbehaltlich der Witterung soll die Maßnahme Ende November abgeschlossen sein. Freigegeben ist die erneuerte Überleitungstangente von der A6 in Richtung Saarbrücken auf die A62 nach Trier. Der Verkehr auf der A6 in Richtung A62 nach Pirmasens wird über die A62-Anschlussstelle Hütschenhausen umgeleitet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf circa zwei Millionen Euro. Kostenträger ist der Bund.