Unverletzt hat ein Volvo-Fahrer aus Heidelberg einen Unfall an Heiligabend gegen 12.35 Uhr auf der A65 überstanden. Auf der Abfahrt Landau-Süd in Richtung Karlsruhe hat er laut Polizei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto schlitterte rund 20 Meter auf der Leitplanke entlang und kam darauf zum Stehen. Der Sachschaden: rund 4500 Euro. Das Auto musste von einem Abschleppwagen von der Leitplanke geborgen werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Auf den Volvo-Fahrer wird nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren zukommen, so die Polizei.