Am Sonntag, 22. September, findet von 10 bis 18 Uhr ein Hundeschwimmen im Freibadbereich des Kreisbades Aquabella in Mutterstadt statt. Das teilt die Kreisverwaltung mit. An diesem Tag können die Vierbeiner zum Schwimmen und Spielen im Freibad von der Leine gelassen werden. Der Eintritt beträgt drei Euro. Für den normalen Badebetrieb ohne Hund ist das Hallenbad am Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Daneben weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass der Hallen- und Freibadbereich des Aquabella tags zuvor, am Samstag, 21. September, wegen der Abnahme des Sportabzeichens bereits ab 16 Uhr für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen wird.