Einfach mal in Ruhe einen Saunagang machen – das wollten am Sonntagmorgen offenbar drei Männer und eine Frau im Kreisbad Aquabella in Mutterstadt. Gegen 5 Uhr wurde einer der Verantwortlichen des Bads laut Polizei alarmiert. Und dieser staunte den Beamten zufolge nicht schlecht, als ihm bei der Überprüfung die vier Personen unbekleidet aus dem Saunabereich entgegenkamen. Das Quartett flüchtete, bevor die Polizei eintraf. Da keinerlei Einbruchspuren festgestellt wurden, ist unklar, wie die Unbekannten ins Schwimmbad gelangten. Es wird wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.