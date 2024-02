Der Schwimmbereich im Kreisbad Aquabella in Mutterstadt muss am Sonntag, 3. März, wegen einer Schwimmsportveranstaltung den ganzen Tag über geschlossen bleiben. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Die Sauna ist davon nicht betroffen und hat von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Für einen Schwimmbadbesuch stehen am Sonntag die Bäder in Schifferstadt und Römerberg zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Kreisbäder.