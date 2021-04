Zwei vermeintliche Schilderdiebe hielten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Polizei im nördlichen Kreis Kaiserslautern auf Trab.

Zeugen hätten gegen 22.15 Uhr gemeldet, dass die beiden Männer sich am Ortseingangsschild von Hirschhorn zu schaffen gemacht hätten, so die Polizei. Eine Streife traf die beiden am Ortseingang des benachbarten Olsbrücken an. Die 61 und 69 Jahre alten Männer hatten selbst gemalte Nachbildungen von Ortsschildern dabei, auf denen unter dem Ortsnamen stand: „Hier wohnen die schönsten Frauen der Welt“. Mit diesen hatten sie die Original-Ortsschilder überklebt – als Aprilscherz, wie sie der Polizei sagten.

Die Beamten erkannten darin, wie sie schreiben, nichts Böses und ließen die Männer gewähren.