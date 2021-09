Wenige Stunden vor der Präsentation des neuen iPhones 13 am Dienstagabend hat der amerikanische Smartphone-Hersteller Apple seine Kunden aufgerufen, ein umfassendes Update des Betriebssystems IOS zu installieren. Damit soll eine Schwachstelle in iPhones und anderen Apple-Geräten beseitigt werden, die der Spionage-Software Pegasus das Eindringen erleichtert haben soll. Der US-Technologiekonzern teilte am Montag mit, die kanadische Forschungsgruppe Citizen Lab habe auf das Problem aufmerksam gemacht.

Der identifizierte Schwachpunkt ermöglicht es Pegasus, Apple-Geräte zu infizieren, ohne dass der Nutzer auf eine für die Spähzwecke getarnte Botschaft oder einen Link klicken müsste. Die Schwachstelle soll seit „mindestens“ vergangenem Februar existieren.

Die von dem israelischen Unternehmen NSO entwickelte und von internationalen Geheimdiensten benutzte Pegasus-Software ist in der Lage, sämtliche Daten von damit angegriffenen Mobiltelefonen auszulesen. Außerdem kann Pegasus unbemerkt Kamera und Mikrofon des Gerätes anschalten.

Vor einer Woche wurde aus deutschen Parlamentskreisen bestätigt, dass auch das Bundeskriminalamt (BKA) Pegasus gekauft hatte. Laut „Zeit Online“, „Süddeutscher Zeitung“, NDR und WDR hatte das BKA die Software Ende 2019 beschafft. Den Parlamentskreisen zufolge wurde Pegasus „in wenigen Fällen“ vom BKA auch eingesetzt.