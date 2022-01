Für Apple-Chef Tim Cook hat sich das vergangene Jahr ausgezahlt: Fast hundert Millionen Dollar (88 Mio Euro) strich Cook im Jahr 2021 als Chef des iPhone-Herstellers ein, wie aus am Donnerstag an die US-Börsenaufsicht SEC übermittelten Dokumenten hervorgeht. Demnach erhielt Cook zusammen 98,73 Millionen Dollar – den Großteil davon in Form von Aktienzuteilungen, die mehr als 82 Millionen Dollar ausmachten.

Cooks Grundgehalt liegt demnach wie schon im Vorjahr bei drei Millionen Dollar. Hinzu kommen noch Boni und Sachleistungen. An der Spitze von Apple steht Cook seit 2011.