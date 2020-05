Alle 16 Oberbürgermeister und Landräte der kreisfreien Städte und Landkreise der Pfalz sowie die beiden Polizeipräsidenten in der Region haben sich am Dienstag erneut mit einem gemeinsamen Appell an die Bürger gewandt: Schritt für Schritt konnten die Mitte März eingeführten Einschränkungen gelockert werden. Dies sei angesichts der relativ stabilen Entwicklung der Coronavirus-Infektionszahlen möglich geworden.

„Die Pandemie ist noch nicht vorbei“

„Alle Bürgerinnen und Bürger tragen hierzu erheblich bei“, heißt es in dem Aufruf weiter. „Nun ist es wichtig, dass wir auch weiterhin alles dafür tun.“ Nämlich: „Die Abstände einhalten, Maske tragen und trotz der Lockerungen unsere Kontakte einschränken.“ Und: „Wir dürfen nicht vergessen: Die Pandemie ist noch nicht vorbei.“ Deshalb sei es wichtig, dass die schon erfolgten und geplanten Öffnungen in den nächsten Wochen nicht zu einem deutlichen Anstieg der Infektionen führen.