Ein Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen wendet sich vor einer internationalen Geberkonferenz mit einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel. "Gesundheit ist ein Menschenrecht, auch in Krisenzeiten", heißt es einer Mitteilung zufolge. Die Bundesregierung solle alles in ihrer Macht stehende tun, damit egoistische Interessen von Staaten oder Gewinnerwartungen von Firmen nicht über das Leben von Menschen gestellt werden. Zu den Unterzeichnern zählt unter anderem Ärzte ohne Grenzen.