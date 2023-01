Kein Brötchen soll verloren gehen

Gastronomie-Betriebe, Bäckereien und Supermärkte aus der Region nutzen die App Too good to go, um Lebensmittelverschwendung zu verhindern. Dabei kann man durchaus das eine oder andere Schnäppchen machen.

Der Tod der Orchideen

Strom- und Gaspreise in astronomischen Höhen machen Gärtnereien zu schaffen. Trotz des milden Winters. Daran ändern auch Hackschnitzel und Anthrazit nichts. Das bedeutet nichts Gutes für die Sensibelchen unter den Blumen. Aber es gibt noch mehr Probleme.

LBM: Tempolimit nicht notwendig

Das Thema Tempolimit ist in aller Munde – vor allem innerorts wird in vielen Gemeinden eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern gefordert. Aber auch außerhalb geschlossener Ortschaften ist es teils angebracht, einen kritischen Blick auf die Temposchilder zu werfen.

Schmuckstücke für besondere Anlässe

Sie fallen immer dann ins Auge, wenn der Bürgermeister sie bei offiziellen Anlässen zur Schau trägt: Amtsketten. Sie sind echte Schmuckstücke, zu denen es auch Anekdoten zu erzählen gibt. Ein Blick auf die Geschmeide in der Region.

Handkeesfest in Gefahr

Nach der Absage vieler Faschingsumzüge in der Südpfalz könnten auch andere Veranstaltungen wackeln. Davor warnt zum Beispiel die Vorsitzendes des Vereins, der das Loschter Handkeesfescht organisiert.