An der mangelhaften Versorgungslage mit bestimmten Medikamenten hat sich seit Ende vergangenen Jahres nichts geändert, wie Peter Stahl, Präsident der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz, auf Anfrage der RHEINPFALZ am SONNTAG sagte. Nach wie vor seien beispielsweise Antibiotika oder Kindersäfte nur schwer zu bekommen, aber auch schmerzstillende Mittel wie Paracetamol oder Ibuprofen. Fieberzäpfchen für Kinder und Kleinkinder seien praktisch gar nicht erhältlich. „Die Lage ist keinen Stich besser als zum Ende des vergangenen Jahres“, so Stahl, der seit 1991 die Sonnenapotheke in Neustadt führt. Mitte Dezember hatte er im Interview mit unserer Zeitung gesagt: „Es fehlt an allen Ecken und Enden. Bei den Antibiotika ist es besonders fatal, auch bei den Kindersäften.“ Einen solchen Mangel an bestimmten Wirkstoffen habe er in seiner Berufslaufbahn noch nicht erlebt, sagte Stahl in dieser Woche. Zwar habe Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigt, per Gesetz die Preise für bestimmte Medikamente zu erhöhen, damit diese wieder hierzulande produziert werden, das ändere aber an der aktuellen Situation nichts, so der Kammerpräsident. Den Faschingstagen mit Blick auf die möglicherweise deutlich häufigere Übertragung von Bakterien oder Viren sieht der Apotheker aber gelassen entgegen. Die Pfalz sei keine Karnevalshochburg, er rechne nicht mit einer erhöhten Nachfrage nach Schmerzmitteln oder Ähnlichem. Einen Engpass gebe es allerdings bei Mitteln gegen Übelkeit. Die Katerstimmung könnte also nach Aschermittwoch etwas länger anhalten als sonst, so Stahl.