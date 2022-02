Rheinland-pfälzische Apotheken bieten ab kommendem Dienstag Impfungen gegen das Coronavirus an. Rund 62 Apothekerinnen und Apotheker im Land hätten bereits eine Genehmigung beantragt, wie die Landesapothekenkammer am Mittwoch mitteilte. Insgesamt gibt es laut Kammergeschäftsführer Tilman Scheinert 920 Apothekenbetriebe in Rheinland-Pfalz. Im Verhältnis gesehen sei die Nachfrage daher eher verhalten. Das hat laut Scheinert unterschiedliche Gründe. Manche sagten: „Wenn ich impfen wollte, wäre ich Arzt geworden.“ Andere Betriebe hätten sich gegen ein Angebot entschieden, weil es vor Ort bereits genug Impfangebote gebe. Eine dritte Gruppe wisse nicht, wie sie es umsetzen solle, etwa weil Räume oder Fachpersonal fehlten.

Nächste Woche sollen Scheinert zufolge die ersten Praxis- und Onlineschulungen für Angestellte beginnen, die Corona-Schutzimpfungen anbieten wollen. Angemeldet seien bislang 82 Apothekerinnen und Apotheker.