Apotheker-Protest in der Südpfalz

Die Südpfälzer Apotheker haben heute auf ihre Belange aufmerksam gemacht. Gab es einen Ansturm auf die Notdienst-Apotheken in Landau/SÜW und im Kreis Germersheim?

B10-Baustelle sorgt für Ärger

Diesmal geht’s nicht um den Umleitungsfrust, sondern um ausgedienten Straßenbelag. Riesige Asphalthaufen türmen sich auf einem waldnahen Grundstück nahe der Straßenmeisterei auf. Geht hier alles mit rechten Dingen zu?

Brandstifter am Werk

Im Februar brannte die Göcklinger Grillhütte komplett aus. Mittlerweile steht die Brandursache fest. Entmutigen lässt sich der PWV nicht. Er stiftet schon Pläne für den Neuaufbau.

Tabakdorf feiert Geburtstag

Herxheim wird 1250 Jahre und feiert am Wochenende groß. Ein Grund, mit einer der Dorfältesten zurückzublicken und einen Ausblick in die Zukunft zu wagen.

Weniger Zimmer in neuer Wohngruppe

Die Lebenshilfe will ihr Wohnheim am Heilbach um eine weitere barrierefreie Wohngruppe für Menschen mit Behinderung erweitern. Der Bedarf an Wohnplätzen ist groß, doch die ursprüngliche Planung kann nicht umgesetzt werden.