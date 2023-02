Apotheker: Flexibilität bei Medikamentenversorgung soll bleiben

Die Versorgung der Patienten in Rheinland-Pfalz mit Arzneimitteln wird schwieriger. Zum einen läuft eine Regelung aus Corona-Zeiten im April aus. Zum anderen würde sich der Apotheker-Verband wünschen, dass es in Mainz mehr Absolventen an der Uni gibt. Hier geht’s zum Artikel.

Wölfe im Wald: Was Spaziergänger und Wanderer beachten müssen

Die Wölfe kommen zu uns zurück: Auch in der Pfalz haben sie schon Weidetiere gerissen. Menschen hingegen gehen die Tiere in der Regel aus dem Weg. Aber kann man sich als Wanderer darauf verlassen? Und wie soll man sich verhalten, wenn man ihm trotzdem begegnet? Hier geht’s zum Artikel.

Pfälzer Unternehmen wieder zuversichtlicher

Noch im Herbst sahen viele Pfälzer Betriebe schwarz für die Zukunft. Zu Jahresbeginn hat sich die Stimmung verbessert, was sich auch am Geschäftsklima ablesen lässt. Hier geht’s zum Artikel.

Ex-Lehrerin unter Terrorverdacht: Wie war Reli bei ihr, Herr Reichow?

Eine frühere Mainzer Religionslehrerin gilt als Vordenkerin einer Corona-Terrorgruppe, die den Bundesgesundheitsminister entführen und die Regierung stürzen wollte. Unterrichtet hat die Theologin einst auch den Kabarettisten und Fasnachter Lars Reichow. Christoph Hämmelmann fragt ihn, was er bei ihr gelernt hat. Hier geht’s zum Artikel.

Geplanter Anschlag auf Polizisten: Flammenwerfer-Vorwurf erhärtet sich

Die Ermittlungen gegen einen Siebeldinger, der mutmaßlich der Reichsbürger- und Querdenkerszene nahesteht, kommen offenbar voran. Der Mann soll geplant haben, Polizisten mit umgebauten Feuerlöschern anzugreifen. Benzin und Diesel waren vorhanden. Hier geht’s zum Artikel.

Bald wieder Soldaten in der Kurpfalzkaserne?

Die Stadt Speyer und die Gemeinde Otterstadt wollen die Bereiche der früheren Kurpfalzkaserne auf ihren Gemarkungen kaufen. Es geht um Wohn- und Gewerbeflächen. Das Verfahren dafür ist weit gediehen. Jetzt steht es auf einmal grundsätzlich in Frage: Die Bundeswehr erwägt eine Rückkehr in die Domstadt. Hier geht’s zum Artikel.

Der Pfälzerwaldverein hat einen neuen Geschäftsführer: Das sind seine Pläne

Er hat mit 29 seinen ersten Bundestagswahlkampf schon hinter sich, arbeitete zehn Jahre bei der IHK. Jetzt steht Florian Bilic im Wald im Schnee und sagt: „Ich habe so viel Tatendrang, ich will jetzt loslegen.“ Hier geht’s zum Artikel.

Hunde töten 15 Schafe bei einer Treibjagd

Während die Tierschutzpartei ein Verbot von unkontrollierten Treibjagden fordert, verteidigt der Jagdverband sie als zeitgemäß. RHEINPFALZ-Volontär Maximilian Schenk hat für seine Reportage aus der Vordereifel auch mit den Besitzern getöteter Tiere gesprochen. Hier geht’s zum Artikel.

Im westlichen Saarland soll eine riesige Halbleiter-Fabrik entstehen

Der US-amerikanische Halbleiterhersteller Wolfspeed und der Fahrzeugzulieferer ZF bauen in Ensdorf (Landkreis Saarlouis) eine Halbleiter-Fabrik für drei Milliarden Euro. Mit Pomp, großen Worten und hohem Besuch feierten Wirtschaft und Politik die Ansiedlung einer Fabrik, mit der nicht weniger erreicht werden soll, als die Chipproduktion nach Europa zurückzuholen. Hier geht’s zum Artikel.

Digitale Erpressung, Enkeltrick und Heiratsschwindel

Die Anzahl der Straftaten im Internet steigt und steigt – auf zuletzt fast 400.000 im Jahr, die allein in Deutschland registriert wurden. Aber die Dunkelziffer ist hoch. Wer sich schützen will, sollte die Maschen der Täter kennen. Vor sechs typischen Tricks warnen Polizei und Verbraucherschutz fast täglich. Hier geht’s zum Artikel.

Farbige Feier des Lebens: Werkschau von Niki de Saint Phalle

Die Nanas sind ihr Markenzeichen. Ihren Weg in die Kunst nannte sie alternativlos und schicksalhaft. Doch die Kreativität von Niki de Saint Phalle war viel reicher, ihr Werk umfassender, wie eine Werkschau jetzt in Erinnerung ruft. Hier geht’s zum Artikel.

Kommentar zur Roten Karte gegen Mainz-Trainer: So hilft Aytekin seinen Schiedsrichter-Kollegen

Beim DFB-Pokalspiel flog der Trainer des FSV Mainz 05 vom Platz, weil er sich abfällig gegenüber den Unparteiischen geäußert hat. Richtig so, meint Sportredakteur Michael Wilkening: Alle, die das Verhalten der Fußballprofis gegenüber den Schiedsrichtern nicht in Ordnung finden, sind Deniz Aytekin zu Dank verpflichtet. Hier geht’s zum Artikel.