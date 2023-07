„Roller“, „200 kmh“ und zuletzt „Komet“ mit Udo Lindenberg: Der Ludwigshafener Rapper Apache207 ist aktuell der wohl erfolgreichste Künstler Deutschlands. Über 7 Millionen Menschen hören seine Musik monatlich allein auf der Streamingplattform Spotify. 13.500 von ihnen haben den 25-Jährigen bei seinem ersten Konzert vor dem Mannheim Schloss gefeiert.

Am Samstagabend begeisterte er sein Publikum nicht nur mit seinem wohl größten Hit „Roller“. Er sang auch einige Songs aus seinem neuen Album „Gartenstadt“, dass er vor rund zwei Wochen veröffentlicht und dem Ludwigshafener Stadtteil gewidmet hat, in dem er aufgewachsen ist.

Apache hat neben seinen Liedern auch ein imposantes Bühnenbild im Gepäck. Bei seinem Auftritt hatte der in Mannheim geborene Künstler eine besondere Botschaft an seine Fans: „Mannheim, du geile Sau, ich liebe dich.“

Getreu seinem Motto „Apache bleibt gleich“ zeigte der 25-Jährige wieder besondere Nähe zu seinen Fans: Ausgewählte Zuschauer durften zu ihm auf die Bühne um dort zu feiern. Und auch die restliche Partymeute ließ sich von dem anhaltenden Nieselregen nicht unterkriegen.

Der Verkehr war am Nachmittag wegen des Konzertes teilweise lahmgelegt worden. Unter anderem wurde die Bismarckstraße und zwei Straßenbahnhaltestellen an beiden Tagen über mehrere Stunden gesperrt. Die Anreise und Organisation der Zuschauer verlief am Abend weitestgehend friedlich. Am Sonntag tritt Apache, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt, erneut auf dem Ehrenhof auf. Beide Konzerte waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Hier geht’s zum ersten Interview des Rappers mit der RHEINPFALZ.