Tickets für die abgesagte Konzert-Tour von Apache 207 können nicht wie ursprünglich geplant als Gutscheine bei einer neuen Tour eingesetzt werden. „Ich bitte jeden einzelnen, sein Ticket zurückzugeben, um sein Geld zurückzuerhalten, denn dieses wird seine Gültigkeit verlieren“, schrieb der Ludwigshafener Musiker am Dienstag bei Instagram. „Die Tickets, die in einer Vorverkaufsstelle oder in einem Shop erworben wurden, müssen auch dort zurückgegeben werden“, heißt es dort weiter. Tickets, die über den Händler Eventim erworben wurden, können über den Link in der Bestätigungsmail storniert werden. Apache 207 wollte eigentlich vom 20. April bis zum 2. Mai auf seine erste Tour gehen, diese wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie abgesagt. In einer ersten Mitteilung im April hieß es noch, die Tickets könnten in einen Gutschein für die Tour 2021 umgewandelt werden.