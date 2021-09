Von Susanne Schütz

Die treuen Fans sind überrascht, manche gar enttäuscht. Der Ludwigshafener Rapper Apache 207 hat nach gut einem halben Jahr Funkstille das erste Stück seines neuen Albums veröffentlicht: eine Hommage an den Discosound der 1970er, mit ganz viel Autotune auf der Stimme. Zu viel, finden einige. Schließlich nutzt diese Stimmmanipulationssoftware mittlerweile fast jeder Deutschrapper.

„2Sad2Disco“ heißt das Stück, das auch „Kapitel 1“ überschrieben ist: Apache 207 bringt das neue Album aufgeteilt in vier mal drei Songs auf den Markt. Eine clevere Geschäftsidee: Als „limitiertes Bundle“ gibt es zum Lied eine CD (!) mit drei Songs und ein T-Shirt, damit die Fans also bald vier neue Shirts und vier einzelne Silberlinge besitzen können – auch eine bewusste Retro-Geste in Zeiten des Streamings.

Die Millionen-Prahlerei

Das Video zum Stück spielt in einem Nachtclub. Die Farben schwarz, neonpink und neonblau herrschen vor. Apache 207 gibt im glänzenden Leder den Tanzflächenhelden. „Der Dancefloor ist am glüh’n/ so viele Leute und so wenig Kleidung“, lautet eine Zeile, die wieder darüber sinnieren lässt, wie ironisch Volkan Yaman sein Tun als Kunstfigur Apache 207 wohl meint.

Deutschrap-Klischees bedient der Song inhaltlich aber auch. „Die Gedanken schweben leer im Raum/ schütt’ Beluga in mein Glas“, heißt es eingangs, bevor es um Rapper-Liebeskummer erzählt. „Die letzte Frau kostete Kummer und zehn Jahre Lebenszeit“, singt er, um aufzutrumpfen: „Und brachte Millionen ein.“ Und im Refrain wird dann in Hassliebe gefleht: „Baby, sag mir bitte, was du willst. Ich glaube, ich bin schizo. Too sad to disco.“ Dazu tanzt der wuchtige Rapper geschmeidig fast im Stile eines Travolta.

Eine Strophe auf Türkisch

Eine Neuerung aber gibt es dann doch: Apache 207 singt eine Strophe auf Türkisch, auch scheint das Video nach Istanbul zu führen, wobei eingangs auch russische Worte fallen. Ein gefährliches Pflaster jedenfalls betritt der 23-Jährige offenkundig. Schüsse hallen. Und am Ende droht gar ein Attentat: Das Video will neugierig auf mehr machen. „Sehr schlechter Song“, lauten dennoch einige Urteile im Netz, wo Apache 207 bislang stets nur gefeiert wurde.