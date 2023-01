Der Ludwigshafener Rapper Apache 207 hat am Samstag in der SAP-Arena eine Show seiner ausverkauften Zusatztour gespielt. Mit der Zusatztour wollte sich der 25-Jährige bei seinen Fans für die erfolgreichen Jahre bisher bedanken. 2022 war seine erste Livetour im September gestartet, nachdem sie in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Coronapandemie abgesagt werden musste.

Start der Zusatztour war, wie soll es anders sein, mit Mannheim ein „Heimspiel“. Hier hatte der Künstler bereits im September die Fans begeistert. Auch diesmal enttäuschte der Rapper, „der gerne mal das Tanzbein schwingt“ und der in Ludwigshafen Gartenstadt aufgewachsen ist, die Menge mit seiner Show nicht im Geringsten. In der ausverkauften Arena spielte er neben seinem größten Hits „Roller“ auch Lieder wie „Boot“, „200kmh“ und Hits aus seinem neuesten Album „2sad2disco“.

Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Apache 207 in diesem Jahr in Mannheim auftritt. Im Juli spielt der 25-Jährige nämlich zwei Open-Air-Konzerte vor dem Barockschloss. Für den 2. Juli gibt es sogar noch Karten zu kaufen. Das erste Konzert war, die Fans sind es ja bereits gewohnt, in kurzer Zeit ausverkauft.