Seit Oktober ist in den Heidelberger Stadtteilen Weststadt, Pfaffengrund und Neuenheim/ Handschuhsheim vermehrt in Wohnungen eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden 18 Einbrüche angezeigt, die alle in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr begangen wurden. Der oder die Einbrecher seien dabei fast immer durch Fenster an der Gebäuderückseite, die über einen Garten oder einen Innenhof zugänglich waren, in die Wohnungen eingestiegen. Gestohlen wurden Elektrogeräte, Haushaltsartikel, hochwertige Bekleidung sowie wertvoller Schmuck. Laut Polizei kann ein Tatzusammenhang aufgrund der Vorgehensweise der Einbrecher nicht ausgeschlossen werden. Zumal vorliegende Zeugenhinweise sich ähneln.

Polizei appeliert, achtsam zu sein

Sowohl eine Anwohnerin in der Bergstraße, die am 20. November nach einem Einbruch im Nachbarhaus einen Unbekannten flüchten sah, als auch eine Frau, die am 28. November in der Dantestraße einen Einbrecher in ihrer Wohnung überraschte, beschreiben den unbekannten Täter wie folgt: männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, über 1,80 Meter groß, west- beziehungsweise osteuropäische Erscheinung, deutschsprachig mit leichtem Akzent, bekleidet mit einer dunklen Sportjacke und einer dunklen Baseball-Kappe.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg appelliert, achtsam zu sein und verdächtige Wahrnehmungen umgehend zu melden. Sachdienliche Hinweise, beispielsweise auf verdächtige Personen, die sich unberechtigt auf Grundstücken oder im Anwesen aufhalten, werden vom Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 entgegengenommen.