Am Mittwochmorgen befanden sich 450 Geflüchtete aus der Ukraine in der Speyerer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der Spaldinger Straße. Das teilte das für die AfA zuständige Mainzer Ministerium für Integration mit. Am Wochenende waren es noch 534 Ukrainer. Die Zahlen unterliegen Schwankungen, weil Geflüchtete regelmäßig in andere Unterkünfte weitergeleitet werden. Die AfA Speyer beherbergt derzeit 1301 Menschen und liegt weiterhin deutlich über der ursprünglich geplanten Kapazität von 1050. Weitere Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes gibt es in Hermeskeil, dort waren am Mittwoch 492 Ukrainer untergebracht, sowie in Trier (452 Ukrainer), in Bitburg (398) und in Kusel (112).

Bei der Ausländerbehörde in Speyer haben sich laut Stadtsprecherin Lisa Eschenbach bis zum Mittwoch rund 130 geflüchtete Menschen aus der Ukraine registrieren lassen, die alle in privaten Haushalten untergekommen sind. In der städtischen Jugendherberge seien aktuell 39 Personen untergebracht. Die Stadt rechne damit, dass das Land der Kommune bald Geflüchtete zuweisen werde. Das sei bislang noch nicht passiert.