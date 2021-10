Seit Corona-Schnelltests für die meisten Menschen kostenpflichtig geworden sind, ist die Nachfrage in vielen Testzentren in der Pfalz deutlich gesunken. André Willrich, der die Testzentren des Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Neustadt leitet, spricht bei einer stichprobenartigen Umfrage der RHEINPFALZ von einem Rückgang um 60 bis 70 Prozent.

Ähnliches berichtet eine Mitarbeiterin des Kaiserslauterer Anbieters Testeval: „Vorher waren es immer über 100 Tests am Tag, manchmal auch über 200, je nachdem, ob es eine Testpflicht gab.“ In der Teststelle am Altenhof in der Innenstadt seien es jetzt noch knapp über 50 Tests pro Tag, in einer anderen deutlich weniger.

Weniger Schnelltests, mehr PCR-Tests

Im Testzentrum, das die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in der Landauer Festhalle betreibt, hat sich die Anzahl der Schnelltests nach Angaben der Stadtverwaltung in etwa halbiert. Bei den PCR-Tests, die das Zentrum ebenfalls anbietet, sei die Anzahl dagegen leicht gestiegen. Der Grund sei, dass viele Menschen sich im Verdachtsfall nun lieber eine Überweisung vom Arzt geben ließen, um den PCR-Test kostenlos zu bekommen. Unter den Personen, die noch zum Schnelltest kommen, sind laut der Stadt etwa 60 Prozent Kinder, Jugendliche und Schwangere, für die Tests zur Zeit noch kostenlos sind.

In der Hausarztpraxis von Midheta Jakupovic in Kirchheimbolanden, wo ebenfalls Schnelltests angeboten werden, ist deren Anzahl nach Angaben einer Mitarbeiterin weiterhin auf dem gleichen Niveau wie vor zwei Wochen. Darunter seien auch Personen, die die Tests noch kostenlos bekommen und diese beispielsweise für Krankenhausbesuche oder Nachhilfeunterricht benötigen.