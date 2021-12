In Deutschland steigt nach Daten der Kaufmännischen Krankenkasse KKH die Anzahl der sogenannten Rauschtrinker stark an. Im ersten Corona-Jahr 2020 wurden bundesweit rund 34 Prozent mehr Versicherte wegen einer Abhängigkeit, Entzugserscheinungen, eines akuten Rausches oder psychischer Probleme aufgrund von Alkohol ärztlich behandelt als noch zehn Jahre zuvor, wie die KKH am Montag in Hannover mitteilte. Den größten Anstieg registriert die Krankenkasse mit rund 67 Prozent in Thüringen, das geringste Plus von noch immer fast zehn Prozent in Hamburg. Rheinland-Pfalz liegt ziemlich genau im Durchschnitt der Bundesländer. 2020 haben einer KKH-Hochrechnung zufolge rund 1,3 Millionen Menschen in Deutschland einen exzessiven Alkoholkonsum an den Tag gelegt, rund doppelt so viele Männer wie Frauen.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung spricht von Rauschtrinken, wenn bei einer Gelegenheit große Mengen Alkohol konsumiert werden, beispielsweise bei einem Treffen mit Freunden. Bei Frauen ist dies bei mindestens vier Gläsern und bei Männern bei mindestens fünf Gläsern der Fall. Als Maß dient ein kleines Glas Bier oder ein Glas Sekt mit einem reinen Alkoholgehalt zwischen zehn und zwölf Gramm.

