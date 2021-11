Die Zahl der Corona-Tests an den Schulen in Rheinland-Pfalz soll sich künftig nach der Warnstufe der jeweiligen Region richten. Das kündigte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag in Mainz an. Indem die Teststrategie und auch die Maskenpflicht für Schüler am Warnstufenplan des Landes ausgerichtet werde, könne künftig flexibel auf Veränderungen bei der Infektionslage reagiert werden, ergänzte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).

Hoch sagte weiter, die Corona-Warnstufen insgesamt sollten in Rheinland-Pfalz schärfer gefasst werden. Für die endgültige Fassung einer neuen Verordnung, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kraft treten solle, werde aber noch die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag abgewartet. Wenn das Infektionsgeschehen sich weiter entwickele wie bisher, sei in der kommenden Woche voraussichtlich das ganze Land in der Warnstufe 2, in der dann Schüler ohne Anlass zweimal die Woche getestet würden.