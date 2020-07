Die Anzahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Kreis Germersheim steigt weiter. Am Mittwoch, Stand 14 Uhr, waren der Kreisverwaltung 42 positive Fälle bekannt. Am Dienstag waren es noch 28 infizierte Menschen. 13 der 14 neuen Fälle betreffen laut Kreisverwaltung eine Familie, in der es bereits eine bekannte Infektion gab. Alle Personen befänden sich seit Tagen in Quarantäne, heißt es von der Behörde. Die weitere positiv getestete Person stehe ebenfalls in Verbindung zur Freien Evangeliumschristen-Gemeinde in Schwegenheim. Das Gesundheitsamt ermittele jetzt das Umfeld des Infizierten.

Tests von Firmenmitarbeiter negativ

Mittlerweile liegen der Kreisverwaltung die Ergebnisse der Tests in einer Firma, in der ein Infizierter arbeitet, vor: Sie seien alle negativ, teilt die Kreisverwaltung mit. 30 Personen sollen dort getestet worden sein.

Ein Großteil der Ergebnisse der Abstrichaktion in der Kita in Schwegenheim am Montag steht indes noch aus. Die bereits vorliegenden Ergebnisse seien ebenfalls negativ, teilt die Kreisverwaltung mit.

Seit Ausbruch des Virus wurden im Landkreis insgesamt 190 Menschen positiv getestet. 143 sind wieder gesund, fünf Menschen sind gestorben.

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau hat es dagegen keine Veränderungen gegeben. Hier sind von 226 Infizierten 217 gesundet, fünf gestorben und nach wie vor vier ansteckend.