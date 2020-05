In Neustadt sind von Donnerstag auf Freitag neun Infektionen hinzugekommen. In Bad Dürkheim sind es sechs Infektionen weniger, weil ein statistischer Fehler bereinigt worden ist. In Kaiserslautern ist am Freitag ein viertes Todesopfer von Corona bekannt geworden, das in der offiziellen Statistik des Landes aber noch nicht geführt wird.

Mehr zum Thema