Auch am Donnerstag ist im Donnersbergkreis kein neuer Fall einer Infektion mit dem Coronavirus mehr aufgetreten. Vom Gesundheitsamt kam gestern Vormittag die Meldung, dass alle Zahlen unverändert bleiben. Also gibt es weiterhin 119 bestätigte Fälle für den Landkreis. Die Zahl der Genesenen bleibt bei 106. Für die beiden Verbandsgemeinden des Westkreises etwa wird nur noch jeweils ein bestätigter Corona-Fall gemeldet, in der VG Nordpfälzer Land sind von 22 Personen 21 wieder genesen, in der VG Winnweiler sind es 16 von 17 bestätigten Fällen.

Die Hotline des Gesundheitsamts (06352 710-500) ist heute bis 15 Uhr erreichbar, dafür aber am Wochenende nicht.