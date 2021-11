Corona-Pandemie hin, Lieferengpässe her: Der deutsche Arbeitsmarkt bleibt weiter robust. Die Anzahl der Arbeitslosen ging auch im November noch einmal kräftig zurück.

Die Anzahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November auf 2,317 Millionen gesunken. Damit waren im November 60.000 Menschen weniger ohne Job als noch im Oktober und 382.000 weniger als im November 2020, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote gab die Bundesagentur mit 5,1 Prozent an, im Oktober hatte sie bei 5,2 Prozent gelegen. Die Quote sei damit um 0,8 Punkte niedriger als noch im November 2020.

Im November waren in Rheinland-Pfalz rund 97.600 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, wie die Behörde am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Das waren 2700 weniger als vier Wochen zuvor und 17.900 weniger als im November 2020.

Die Arbeitslosenquote betrug im November 2021 in Rheinland-Pfalz 4,3 Prozent. Im Oktober hatte sie bei 4,4 Prozent und vor einem Jahr bei 5,1 Prozent gelegen.