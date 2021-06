Die Anzahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni im Vergleich zum Vormonat um 73.000 auf 2,614 Millionen gesunken. Das ist nicht nur der stärkste Rückgang auf Monatsbasis in einem Juni seit zehn Jahren, es sind auch 239.000 Arbeitslose weniger als im Juni 2020, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote sank bundesweit um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. BA-Chef Detlef Scheele sagte, „die umfassende Besserung am Arbeitsmarkt setzt sich im Juni fort“.

Auch in Rheinland-Pfalz ging die Arbeitslosigkeit zurück. Nach Angaben der BA-Regionaldirektion waren im Juni rund 113.200 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 2900 Personen oder 2,5 Prozent weniger als im Mai und 13.300 Menschen oder 10,5 Prozent weniger als im Juni 2020. Im Juni 2019 und damit vor der Corona-Pandemie wurden 96.200 Arbeitslose gezählt, das waren 17.000 Personen weniger als in diesem Monat. Die Arbeitslosenquote betrug im Juni 5,0 Prozent. Vor einem Monat lag sie bei 5,2 Prozent und vor einem Jahr bei 5,6 Prozent.