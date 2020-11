Anwohner der Martinsgasse in der Wormser Innenstadt haben sich am Montagabend durch eine Gruppe Jugendlicher gestört gefühlt. Wie die Polizei am Dienstag meldete, war es in dem Bereich in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Ruhestörungen gekommen. Als die sieben Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren gegen 19.30 Uhr von Anwohnern auf ihr Verhalten angesprochen worden seien, hätten die Jugendlichen mit beleidigenden Äußerungen reagiert. Aggressiv verhielten sich laut Bericht aber auch einige Anwohner. So wurde ein 14-Jähriger aus der Gruppe von einer 15-jährigen Anwohnerin mit einem Baseballschläger verfolgt. Er wurde zudem aus einem Fenster heraus mit einer Getränkedose beworfen, die ihn am Hinterkopf traf. Der Junge wurde leicht verletzt. Der Baseballschläger wurde von den von Zeugen gerufenen Beamten sichergestellt. Die Polizei in Worms bittet um weitere Hinweise unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.