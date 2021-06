Beherzt eingegriffen hat am frühen Montagmorgen ein wachsamer Anwohner in Mannheim-Neckarau, als er zwei Autodiebe in die Flucht geschlagen und die Polizei verständigt hat. Verdächtige Geräusche riefen den 44-Jährigen offenbar auf den Plan. Er beobachtete laut Polizei zwei Männer, die schon im Auto seines Nachbarn gesessen haben sollen. Kurzerhand sprach der 44-Jährige die beiden Autodiebe an, die daraufhin sofort zu Fuß flüchteten. Ob an dem rund 74.000 Euro teuren Fahrzeug ein Schaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei war das Fahrzeug mit einem Keyless-System ausgestattet, das die Täter offenbar für Ihre Zwecke ausnutzten.