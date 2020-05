Einige Müllsäcke haben in der Bruchstraße in Ellerstadt in der Nacht auf Sonntag, gegen 1.30 Uhr, gebrannt. Wehrführer der Feuerwehr Ellerstadt, Kurt Rathgeber, erklärt, es sei unklar, ob es sich um Brandstiftung handelt oder nicht. Die Müllsäcke lagen an einem Stromkasten der Pfalzwerke, der vom Feuer leicht angesengt wurde – er funktioniere aber noch. Glücklicherweise habe ein Anwohner den Brand zufällig aus dem Fenster beobachtet und ihn schnell mit Gießkannen gelöscht. „Der Brand war sehr dicht an einer Hecke, das hätte auch anders ausgehen können, so trocken wie es gerade ist“, so Rathgeber. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann vor Ort, allerdings wurde nur die Hälfte eingesetzt.