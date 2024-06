Mit einem Sommerfest beim Wachenheimer Weingut Bürklin-Wolf hat der Pfälzer Regionalverband des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) am Freitagabend seinen langjährigen Vorsitzenden Hansjörg Rebholz (66, Siebeldingen) verabschiedet. Rebholz war seit 1999 Vorsitzender. Nach seinem Eintritt in den VDP 1991 sei er schnell „zum Antreiber geworden“, hob VDP-Präsident und Weggefährte Steffen Christmann (Neustadt-Gimmeldingen) hervor. Durch die Arbeit des Siebeldingers Rebholz und des gesamten Teams sei die Pfalz von „einer der rückständigsten VDP-Regionen zur Avantgarde geworden“. Derzeit hat der VDP in der Pfalz 27 Mitgliedsbetriebe, die sich strengen Qualitätsregeln und einem eigenen Klassifikationssystem unterworfen haben. Rebholz sagte, der Regionalverband sei für die Zukunft hervorragend aufgestellt, „eine junge, ehrgeizige und wahnsinnig gut ausgebildete Winzergeneration“ rücke nach. Mit Franz Wehrheim (37, Birkweiler), der den Vorsitz des VDP Pfalz übernommen hat, sowie den Stellvertretern Hans Rebholz (Siebeldingen) und Andreas Rings (Freinsheim) geht diese nächste Generation nun in die Verantwortung.