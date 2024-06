Nach Kritik von jüdischen Studenten hat die Universität Heidelberg einen Vortrag kurzfristig abgesagt. Die zunächst für Dienstagabend angekündigte Lehrveranstaltung werde „nicht im ursprünglich geplanten Format, sondern zu einem späteren Zeitpunkt in größerem Rahmen und als öffentliche Veranstaltung“ stattfinden, teilte die Universität auf ihrer Homepage mit. Vorausgegangen war eine Debatte um zwei angebliche Hamas-Sympathisanten, die bei dem Vortrag am Centrum für Transkulturelle Studien zu Wort kommen sollten. Wie die „Jüdische Allgemeine“ berichtet, handelt es sich dabei um die beiden palästinensischen Aktivisten Hebh Jamal und Mahmud O., die den Terroranschlag der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 gerechtfertigt beziehungsweise die Terroristen in Schutz genommen haben sollen. Wer bei der nun verschobenen Veranstaltung auf dem Podium vertreten sein wird, will die Uni neu beraten.

Uni-Rektorin Frauke Melchior teilte am Dienstag mit: „Als Universität sind wir gefordert, die grundgesetzlich garantierte Wissenschaftsfreiheit zu schützen, die ein hohes Gut in unserer demokratischen Gesellschaft darstellt. Gleichzeitig dürfen Rassismus, Antisemitismus, Intoleranz und auf Ausgrenzung fußende Ideen und Feindbilder, antidemokratische Bestrebungen und damit verbundene Menschenverachtung keinen Platz haben auf unserem Campus.“