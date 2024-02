Antisemitismus: Kandidat zieht zurück

Der designierte Antisemitismus-Beauftragte Andreas Boltz ist von allen Ehrenämtern in Landau zurückgetreten. Oberbürgermeister Dominik Geißler geht wieder auf die Suche.

AfD lädt sich einen Identitären ein

Die hiesige AfD driftet immer weiter nach rechtsaußen – und das zeigt sich immer offener. Zu ihrem „Bürgerdialog“ am Freitag hat die Partei nun einen Gast eingeladen, der klarste Bezüge zu einer rechtsextremen Bewegung hat.

Missbrauchsopfer rutscht in Medikamentenabhängigkeit

Ein Mann fälscht zigfach Rezepte, um sich ein Medikament zu erschleichen. Dafür wird er schon zum fünften Mal verurteilt. In der Verhandlung wird klar, dass er offenbar eine von Geistlichen gebrochene Person ist.

Container für Flüchtlinge sollen in vier Monaten stehen

Die Verbandsgemeinde Jockgrim errichtet Container für geflüchtete Menschen. Die Pläne stoßen auf Gegenwehr – vor allem in einem Dorf. In einem anderen werden jetzt die Einwohner gehört. Was in den vergangenen Wochen passiert ist und was noch ansteht.

Debakel für SV Büchelberg

Der Winterrasenplatz darf nicht bespielt werden. Das stellt die erste Mannschaft des SV Büchelberg auch vor finanzielle Probleme. Nun wird wieder über einen Kunstrasen diskutiert.